Експеримент з програмою “Національний кешбек” стартує 2 вересня.

Про це на пресконференції заявила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун, передає кореспондентка Lb.ua. Програма “Національний кешбек” може додати 0,25% до зростання ВВП.

“Національний кешбек” є складовою програми “Зроблено в Україні”. За словами Надії Бігун, на цей рік від всіх ініціатив очікується 1% зростання ВВП, а конкретно по кешбеку – 0,25%. А закладених в бюджет 3 млрд гривень на внутрішній попит на товари і послуги має бути достатньо.

Програма запрацює з понеділка 2 вересня 2024 року і передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів. Максимальний обсяг кешбеку – 3 тисячі гривень на місяць. Закінчиться програма 31 січня 2025 року.

За словами заступниці Міністра економіки України Надії Бігун, кешбек – це програма підтримки населення з економічною складовою. Вона додає, що “Національний кешбек” – це інструмент підтримки українців, адже кошти від нього можна буде використовувати, наприклад, на оплату комунальних послуг.

Фото: Ольга Кутишенко заступниця Міністра економіки України Надія Бігун

Фото: Ольга Кутишенко заступниця Міністра економіки України Надія Бігун (праворуч)

В Уряді спростували заяву Ярослава Железняка, що механізм роботи програми кешбеку через Раду не пройде. І що тільки в режимі урядового експерименту він начебто не може існувати, адже потрібен закон:

“У нас є експеримент і він уже прийнятий, він стартує з 2 вересня для споживачів, тому що він має на увазі, що це не стартуватиме, мені складно прокоментувати”.

“Ми очікуємо, що ця програма стане стимулом для невеличких виробників, для яких привідкриються двері заходу в великі торгові мережі, тому що клієнт буде шукати більше українського”, – заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Присутня на пресконференції предстаниця Gradus Research повідомила, що, згідно їх дослідження, 92% опитаних українців підтримують програми стимулювання споживання українських товарів.

Як свідчить дослідження Gradus Research, майже:

50% респондентів готові витрачати кешбек на сплату комунальних послуг;

40% – купівлю українських товарів;

30% – медичні послуги;

25% – на благодійність.

“Україна була довгий час дуже типовою екс-радянською країною. Бо лояльність до виробника коливалась у районі 40-45%, що дуже низько. [...] Минулого року ми досягли 68%, що видається мені великим проривом”, – каже соціологиня засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Програму “Національний кешбек” Уряд затвердив 20 серпня 2024 року. Опитування проведене досліднцькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додадтку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст із кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 22-55 років за статтю, віком, розмром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій.

Період проведення: 8-9 квітня 2024 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.