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Кабмін дозволив приватизувати ще низку державних підприємств

Раніше ними управляли Міненерго, МОЗ та інші державні установи.

Кабмін дозволив приватизувати ще низку державних підприємств
засіданні уряду 23 серпня 2024 року
Фото: КМУ

Кабмін передав для приватизації низку державних об'єктів, якими управляли Міненерго, МОЗ та інші держустанови.

Про це повідомило Міністерство економіки.

У переліку - шість майнових комплексів, які Фонд державного майна підготує для приватизації:

  • Херсонське державне підприємство біологічна фабрика (раніше у розпорядженні Держпродспоживслужби);
  • ДП "Херсонський обласний госпрозрахунковий ветеринарно-санітарний загін" (раніше у розпорядженні Держпродспоживслужби);
  • Другий воєнізований гірничорятувальний загін (раніше у розпорядженні Міненерго);
  • ДП “Укрмеддіяльність” (раніше у розпорядженні МОЗ);
  • ДП “Укрмедпроектбуд" (раніше у розпорядженні МОЗ);
  • ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод"(раніше у розпорядженні Державного управління справами).

Також ФДМ отримав в управління корпоративні права держави щодо акціонерного товариства «Лисичанськвугілля».  

  • Раніше Фонд державного майна визначив дати проведення двох перших онлайн-аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації - готелю "Україна" і Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.
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