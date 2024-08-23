Кабмін дозволив приватизувати ще низку державних підприємств

Раніше ними управляли Міненерго, МОЗ та інші державні установи.

Кабмін передав для приватизації низку державних об'єктів, якими управляли Міненерго, МОЗ та інші держустанови.

Про це повідомило Міністерство економіки.

У переліку - шість майнових комплексів, які Фонд державного майна підготує для приватизації:

Херсонське державне підприємство біологічна фабрика (раніше у розпорядженні Держпродспоживслужби);

ДП "Херсонський обласний госпрозрахунковий ветеринарно-санітарний загін" (раніше у розпорядженні Держпродспоживслужби);

Другий воєнізований гірничорятувальний загін (раніше у розпорядженні Міненерго);

ДП “Укрмеддіяльність” (раніше у розпорядженні МОЗ);

ДП “Укрмедпроектбуд" (раніше у розпорядженні МОЗ);

ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод"(раніше у розпорядженні Державного управління справами).

Також ФДМ отримав в управління корпоративні права держави щодо акціонерного товариства «Лисичанськвугілля».