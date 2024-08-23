Кабмін дозволив приватизувати ще низку державних підприємств

Кабмін передав для приватизації низку державних об'єктів, якими управляли Міненерго, МОЗ та інші держустанови.
Про це повідомило Міністерство економіки.
У переліку - шість майнових комплексів, які Фонд державного майна підготує для приватизації:
- Херсонське державне підприємство біологічна фабрика (раніше у розпорядженні Держпродспоживслужби);
- ДП "Херсонський обласний госпрозрахунковий ветеринарно-санітарний загін" (раніше у розпорядженні Держпродспоживслужби);
- Другий воєнізований гірничорятувальний загін (раніше у розпорядженні Міненерго);
- ДП “Укрмеддіяльність” (раніше у розпорядженні МОЗ);
- ДП “Укрмедпроектбуд" (раніше у розпорядженні МОЗ);
- ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод"(раніше у розпорядженні Державного управління справами).
Також ФДМ отримав в управління корпоративні права держави щодо акціонерного товариства «Лисичанськвугілля».
- Раніше Фонд державного майна визначив дати проведення двох перших онлайн-аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації - готелю "Україна" і Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.