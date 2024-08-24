Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Сумщині

Вночі російські окупанти атакували Сумську область з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні.
Про це повідомила поліція Сумської області.
"Внаслідок обстрілів поранення отримали 4 цивільні особи, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, багатоквартирний будинок, 13 приватних житлових будинків, 22 домогосподарства, об'єкти соціальної інфраструктури, обладнання та приміщення підприємств, навчальний заклад, 12 транспортних засобів, газопровід, ЛЕП", — ідеться у повідомленні.
Крім того, сталося загоряння сої на площі 300 м2.