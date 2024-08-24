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Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Сумщині

Внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних.

Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Сумщині
обстріли Сумщини
Фото: поліція Сумської області

Вночі російські окупанти атакували Сумську область з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні.

Про це повідомила поліція Сумської області.

"Внаслідок обстрілів поранення отримали 4 цивільні особи, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, багатоквартирний будинок, 13 приватних житлових будинків, 22 домогосподарства, об'єкти соціальної інфраструктури, обладнання та приміщення підприємств, навчальний заклад, 12 транспортних засобів, газопровід, ЛЕП", — ідеться у повідомленні.

Крім того, сталося загоряння сої на площі 300 м2.

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