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У Воронезькій області Росії палає склад із боєприпасами

Російська влада оголосила надзвичайну ситуацію у Воронезькій області.

У Воронезькій області Росії палає склад із боєприпасами
Фото: ASTRA

Внаслідок нічної атаки безпілотників у Воронезькій області РФ детонує склад із боєприпасами.

Про це повідомляє російське агенство Радіо Свобода.

Влада Воронезької області зазначає, що нібито ППО збила всі дрони, а склад спалахнув від їхніх уламків. 

Внаслідок детонації боєприпасів постраждали дві жінки. Евакуйовано близько 200 осіб. В області оголосили стан надзвичайної ситуації. Також пошкоджено лінію електропередачі, через що в одному із сіл району можуть бути перебої зі світлом.

"У ніч проти 24 серпня дрони щонайменше двічі атакували Воронезьку область. Після першого удару осколкового поранення зазнала одна людина, в одному населеному пункті спалахнула трава, "великих руйнувань немає", зазначив губернатор області.

Бєлгородську область уночі також атакували дрони, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Постраждали двоє людей. У кількох будинках вибиті вікна та посічені фасади. В ударах він звинуватив українську армію.

За даними Міноборони Росії, у ніч проти 24 серпня нібито збито сім безпілотників: п'ять – над Воронезькою областю та по одному – над Бєлгородською та Брянською. 

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