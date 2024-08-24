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У Воронезькій області РФ детонує склад боєприпасів

Місцевий губернатор переконує, що "це впали уламки".

У Воронезькій області РФ детонує склад боєприпасів
Наслідки влучання у Воронезькій області
Фото: Telegram

У Острогозькому районі Воронезької області Росії сталося загоряння на складі боєприпасів із подальшою детонацією.

Губернатор регіону розповів, що росіяни нібито відбили атаку дронів, усі БПЛА збили засобами ППО Втім у мережі є інформація про те, що у боєкомплект ворога поцілили ракетою, ймовірно, типу "Нептун".  

Окупанти теж намагалися атакувати Україну ракетами: на півдні оголошувати повітряну тривогу через пуски з бортів Ту-22М3. Засоби ураження летіли в бік Одеської області, проте руйнувань в регіоні не зафісковано: ракети, судячи з усього, впали у морі. 

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