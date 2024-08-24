Повноцінний рух синьою гілкою київського метро відновлять до 15 вересня

Оновленим тунелем між станціями "Либідська" та "Деміївська" вже проїхав тестовий потяг.

Власник компанії "Автострада", що є підрядником робіт із ремонту перегону між станціями "Либідська" та "Деміївська" у київському метро, озвучив конкретні дати відновлення повноцінного руху Оболонсько-Теремківською гілкою.

Як пише "Економічна правда", Максим Шкіль прогнозує завершення усіх випробувань до 10 вересня. Якщо проблем не виникне, це означатиме, що вже з 15 вересня кияни зможуть знову діставатися Голосіївського району столиці без перешкод.

У ніч на 21 серпня перебудованим тунелем вперше проїхав тестовий потяг, який випробував габарити перегону - зауважень не було. До 29 серпня очікується завершення монтажу кабелів та електрозв'язку. Після цього залишиться переконатися у безпечності руху на швидкості та надійності рейок.