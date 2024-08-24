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Повноцінний рух синьою гілкою київського метро відновлять до 15 вересня

Оновленим тунелем між станціями "Либідська" та "Деміївська" вже проїхав тестовий потяг.

Повноцінний рух синьою гілкою київського метро відновлять до 15 вересня
Київський метрополітен
Фото: Макс Требухов

Власник компанії "Автострада", що є підрядником робіт із ремонту перегону між станціями "Либідська" та "Деміївська" у київському метро, озвучив конкретні дати відновлення повноцінного руху Оболонсько-Теремківською гілкою.

Як пише "Економічна правда", Максим Шкіль прогнозує завершення усіх випробувань до 10 вересня. Якщо проблем не виникне, це означатиме, що вже з 15 вересня кияни зможуть знову діставатися Голосіївського району столиці без перешкод.  

У ніч на 21 серпня перебудованим тунелем вперше проїхав тестовий потяг, який випробував габарити перегону - зауважень не було. До 29 серпня очікується завершення монтажу кабелів та електрозв'язку. Після цього залишиться переконатися у безпечності руху на швидкості та надійності рейок. 

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