Головне за п’ятницю, 23 серпня: удар по Куп'янську-Вузловому, операція в Курській області, візит Нарендри Моді

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ситуація на Харківщині. Яким запам’ятається 912-й день повномасштабної війни.

Україна та Індія під час поїздки до Києва прем'єр-міністра Нарендри Моді погодили чотири спільні документи. Цей візит напередодні Дня незалежності є дуже символічним, адже це перша поїздка голови індійського уряду до незалежної України. Президент Володимир Зеленський подякував Нарендрі Моді за 16 пакетів гуманітарної допомоги, які надала його країна.

Погоджені документи стосуються медичної сфери, аграрного напрямку, гуманітарної сфери і культури. Також йшлося про торгівлю і військово-технічну співпрацю, повідомив Володимир Зеленський на спільному брифінгу.

Україна очікує, що Індія доєднається до спільного комюніке, створеного на базі першого Глобального саміту миру.

Докладніше – в новині.

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 серпня заявив, що з Харківщини поступово вдається витісняти окупантів.

"Я говорив із Головкомом Сирським зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що "від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину".

Росія перекинула деякі підрозділи з Харківської області на Курський напрямок, водночас у російської армії достатньо сил для продовження штурмових дій.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

"Росіяни продовжують перетасовувати ту "колоду карт", яка в них є. Але разом із тим тих сил та засобів, які лишаються на Харківському напрямку, їх ще досить багато, для того, щоб ми могли розслабитися. Росіяни досі тримають досить значні сили, вогневі засоби для того, щоб завдавати ураження та продовжувати штурми", — розповів Саранцев.

Крім того, ворог почав перекидати додаткові резерви на Харківський напрямок, наразі не відомо в якій кількості.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 серпня відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують відбивати атаки. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись поліпшити тактичне положення, наші захисники завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

По території України сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційних ударів, скинувши при цьому 72 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 479 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 серпня – в новині.

Росія вдарила по центру Куп'янська-Вузлового. Щонайменше двоє людей загинули, ще принаймні двоє людей поранені, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обласна прокуратура ввечері 23 серпня повідомила, що кількість постраждалих зросла до трьох: із пораненнями до лікарні доставили 85-річну жінку.

Завтра, 24 серпня, у всіх областях України скасовані графіки відключень електроенергії, повідомляє "Укренерго".

"24 серпня застосування відключень не прогнозується. При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково", — ідеться у повідомленні.

23 серпня з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!