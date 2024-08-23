"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків", - сказав глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що з Харківщини поступово вдається витісняти окупантів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 23 серпня.

"Я говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що "від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину".