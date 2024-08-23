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Зеленський розповів, що із Харківщини поступово вдається витісняти російську армію

"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків", - сказав глава держави.

Зеленський розповів, що із Харківщини поступово вдається витісняти російську армію
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський заявив, що з Харківщини поступово вдається витісняти окупантів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 23 серпня.

"Я говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що "від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину".

  • Напередодні Третя окрема штурмова бригада ЗСУ заявила, що наступає на Харківщині.
  • Бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри.
  • Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев нині повідомив, що на Харківському напрямку основні зусилля російські окупанти спрямовують на атаки Вовчанська, ворог намагається пробитися до річки Вовча.
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