Володимир Зеленський заявив, що з Харківщини поступово вдається витісняти окупантів.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 23 серпня.
"Я говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків", - сказав глава держави.
Президент зазначив, що "від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину".
- Напередодні Третя окрема штурмова бригада ЗСУ заявила, що наступає на Харківщині.
- Бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри.
- Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев нині повідомив, що на Харківському напрямку основні зусилля російські окупанти спрямовують на атаки Вовчанська, ворог намагається пробитися до річки Вовча.