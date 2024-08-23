На онлайн-сервісі цифрової дистрибуції комп'ютерних ігор Steam триває один із найбільших заходів української ігрової індустрії Ukrainian Games Festival 2024, йдеться на платформі United24.

Захід стартував 19 серпня і триватиме до 26 серпня.

На фестивалі представлять п'ять нових українських ігор, а також нові релізи від провідних українських студій. Загалом у програмі буде понад 450 ігор.

Ukrainian Games Festival 2024 цього разу покажуть багату ігрову спадщину України з особливим акцентом на довгоочікувану нову частину STALKER.

До участі у фестивалі залучили цьогоріч на сотню учасників більше порівняно з 2023 роком.

Також захід став майданчиком для збору коштів на 50 FPV-дронів для підтримки підрозділів ГУР. Для цього хочуть залучити 1,6 мільйона гривень. Станом на 19 серпня зібрали близько 400 000 грн.