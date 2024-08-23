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Триває один із найбільших заходів української ігрової індустрії Ukrainian Games Festival 2024

На фестивалі представлять п'ять нових українських ігор.

Триває один із найбільших заходів української ігрової індустрії Ukrainian Games Festival 2024
Ukrainian Games Festival 2024

На онлайн-сервісі цифрової дистрибуції комп'ютерних ігор Steam триває один із найбільших заходів української ігрової індустрії Ukrainian Games Festival 2024, йдеться на платформі United24.

Захід стартував 19 серпня і триватиме до 26 серпня.

На фестивалі представлять п'ять нових українських ігор, а також нові релізи від провідних українських студій. Загалом у програмі буде понад 450 ігор.

Ukrainian Games Festival 2024 цього разу покажуть багату ігрову спадщину України з особливим акцентом на довгоочікувану нову частину STALKER.

До участі у фестивалі залучили цьогоріч на сотню учасників більше порівняно з 2023 роком. 

Також захід став майданчиком для збору коштів на 50 FPV-дронів для підтримки підрозділів ГУР. Для цього хочуть залучити 1,6 мільйона гривень. Станом на 19 серпня зібрали близько 400 000 грн.

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