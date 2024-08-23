На війні з росіянами загинув працівник Національного музею народної архітектури та побуту України Леонід Лавренчук

Прощання з Леонідом Лавренчуком пройде 25 серпня в Бучі.

На війні з російськими окупантами загинув працівник Національного музею народної архітектури та побуту України Леонід Лавренчук.

Про це повідомили в Національному музеї народної архітектури та побуту.

“На щиті, наш працівник Леонід Лавренчук, з 2014 року бив погань. Художник, Герой, таких людей мало”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомила волонтерка та адвокатка Катерина Українцева, прощання з Леонідом Лавренчуком пройде 25 серпня в Бучі - спочатку поблизу будинку військового за адресою Нове шосе, 5, а поховають його на місцевому кладовищі.

На війні проти російських окупантів загинув музикант, учасник колективу "Троїсті музики" Микола Ленок.