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На війні з росіянами загинув працівник Національного музею народної архітектури та побуту України Леонід Лавренчук

Прощання з Леонідом Лавренчуком пройде 25 серпня в Бучі. 

На війні з росіянами загинув працівник Національного музею народної архітектури та побуту України Леонід Лавренчук
Леонід Лавренчук
Фото: Національний музей народної архітектури та побуту

На війні з російськими окупантами загинув працівник Національного музею народної архітектури та побуту України Леонід Лавренчук. 

Про це повідомили в Національному музеї народної архітектури та побуту.

“На щиті, наш працівник Леонід Лавренчук, з 2014 року бив погань. Художник, Герой, таких людей мало”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомила волонтерка та адвокатка Катерина Українцева, прощання з Леонідом Лавренчуком пройде 25 серпня в Бучі - спочатку поблизу будинку військового за адресою Нове шосе, 5, а поховають його на місцевому кладовищі.

На війні проти російських окупантів загинув музикант, учасник колективу "Троїсті музики" Микола Ленок.

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