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За добу ворог понад 300 разів вдарив по Запорізькій області

Під ворожими обстрілами опинилися 9 населених пунктів.

За добу ворог понад 300 разів вдарив по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

За добу російські окупанти 306 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, окупанти здійснили 6 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці та Левадному.

132 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе,  Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 

4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине.  

164 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Оріхова, Преображенки,  Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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