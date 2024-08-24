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Зеленський ратифікував Римський статут

Ратифікація цього документу дозволить Україні стати повноправним членом МКС.

Зеленський ратифікував Римський статут
МКС
Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Президент Володимир Зеленський ратифікував Римський статут. 24 серпня ухвалений Верховною Радою документ про ратифікацію повернули з підписом президента, йдеться в картці документу на сайті парламенту.

Нардепи проголосували за ратифікацію 21 серпня. Через два дні його підписав голова Верховної Ради, після чого документ відправили на підпис Зеленського.

Саме президент був ініціатором ратифікації статуту. 

Римський статут – угода про створення Міжнародного кримінального суду, який має юрисдикцію притягати до відповідальності за воєнні злочини, злочин агресії й геноцид. 

Україна підписала статут ще в 200 році, але не ратифіковувала його. Ратифікація цього документу дозволить Україні стати повноправним членом МКС, що своєю чергою дасть можливість державі висувати свого кандидата на посаду судді і прокурора суду, брати участь у виборах та співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. 

Ратифікація також дозволить притягти до відповідальності воєнних злочинців.

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