У ніч на 27 серпня Росія завдала ракетно-дронового удару по Україні з використанням ударних БпЛА, балістичних, крилатих та аеробалістичних ракет. У Києві від початку доби було чотири тривоги, а тривали вони сумарно п'ять годин.

Спершу ворог атакував столицю декількома хвилями дронів, що летіли з різних напрямків. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку. Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет (точну кількість та тип повітряних цілей оприлюднять Повітряні Сили)", – сказав він.

Фото: КМДА

Всі ворожі цілі, які прямували на Київ, знищили. Падіння уламків зафіксували в Дніпровському і Деснянському районах Києва – там загорілася лісова підстилка. Деякі осередки загоряння ліквідували.

"Інформація щодо потерпілих не надходила. В столиці – без руйнувань", – додав Сергій Попко.