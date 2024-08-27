​На Хмельниччині вночі збили 8 ворожих цілей, падіння уламків спричинило пожежі

Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області сили ППО збили 8 ворожих цілей.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрин.

Наразі працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Разом із тим, внаслідок атаки сталося загоряння двох приватних будинків.

Чоловік, який проживає в одному з них, отримав контузію.

Станом на ранок повністю відновлено електропостачання, у населених пунутах, де воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Але через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень.