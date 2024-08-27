На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 5 отримали поранення

Зокрема, ворог влучив у 2 об’єкти інфраструктури “Іскандерами” в Ізюмському районі.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 5 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

08:29 м. Харків, Немишлянський р-н., загорання трави на відкритій території.

27 травня 02:40 Ізюмський район, Борівська громада с.Богуславка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки та легковий автомобіль.

27 травня 03:50-04:45 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ - Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли трава та господарча споруда.

23:43 Ізюмський р-н., Донецька ТГ., с. Андріївка. Влучання «Іскандером» по об’єкту інфраструктури. Пошкоджені будівлі та 3 автомобілі. Постраждали 4 людей.

17:40 Куп'янський р-н, Кіндрашівська громада, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 Га.

17:22 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 м.кв.

14:30 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Олександрівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено паркан та вантажний автомобіль.

13:30 Куп'янський р-н, Вільхуватська громада, с. Устинівка. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіли трава та чагарники на площі 2 Га.

13:10 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

12:00 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Постольне. Пошкоджено будинок через обстріли росіян.

11:57 Ізюмський р-н., Донецька ТГ., біля с. Глазунівка. Влучання в землю на відкритій території. Пошкоджено паркан підприємства.

11:40 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Світличне, горів приватний будинок внаслідок дій окупанта.

09:01 Лозівський р-н, Олексіївська громада, с. Олексіївка, за межами. Горіла трава та чагарники на площі 1 Га.

08:35 Красноградський р-н, Красноградська громада, с. Першотравневе. Внаслідок падіння уламків невстановленого типу боєприпасу пошкоджено об‘єкт інфраструктури.

08:25 Ізюмський р-н., Донецька ТГ., с. Копанка. Влучання в об’єкт інфраструктури. Загинув 41-річний чоловік. Постраждав 32-річний чоловік.

На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

Зазначимо, вранці Повітряні сили повідомили, що вночі Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 60 ударних безпілотників. 10 ворожих безпілотників локаційно втачені, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України.