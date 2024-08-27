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Зеленський про нічну атаку: обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари

Внаслідок нічної атаки РФ 4 людини загинули і 16 отримали поранення, повідомив глава держави.

Зеленський про нічну атаку: обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою, повідомив вранці 27 серпня президент Володимир Зеленський. 

Глава держави зазначив, що всі служби залучені, відбувається розбір завалів.

“На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих”, – повідомив президент. 

За його даними, всього ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 «шахед», а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети

“Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності”, – пообіцяв Зеленський.

Зазначимо, вранці Повітряні сили повідомили, що вночі Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 60 ударних безпілотників. 10 ворожих безпілотників локаційно втачені, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України.

Зокрема, внаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені. Станом на ранок рятувальна операція триває.

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