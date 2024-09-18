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Велика приватизація: готель “Україна” у центрі Києва продали на аукціоні за 2,5 млрд грн

Стартова ціна становила 1 млрд грн.

Велика приватизація: готель “Україна” у центрі Києва продали на аукціоні за 2,5 млрд грн
готель "Україна"
Фото: https://ukraine-hotel.kiev.ua/

Сьогодні, 18 вересня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації готелю «Україна», який знаходиться в центрі столиці. Торги вперше відбувалися онлайн у системі «Прозорро.Продажі». Про це повідомляє Фонд держмайна. 

За право власності на актив змагалися 3 учасники. Вартість об’єкта приватизації зросла зі стартових – 1 047 637 152 млрд гривень до фінальних – 2 511 777 888 гривень.

«Конкуренція призвела до зростання вартості активу у 2,4 рази. Це чітке підтвердження готовності українського ринку змагатися за великі об’єкти. Далі Команда ФДМУ планує провести онлайн-аукціони з приватизації АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ТОВ «Аерок» та ТОВ «Демурінський ГЗК»», – підкреслила в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Переможець торгів має 30 робочих днів для сплати запропонованої вартості лота. Далі він зобов’язаний виконувати всі встановлені умови приватизації:

  • погасити протягом 6 місяців від дати переходу права власності борги із заробітної плати та перед бюджетом;
  • погасити кредиторські заборгованості, які наявні на дату переходу права власності на придбаний об'єкт;
  • крім заборгованості перед фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни / резиденти Російської Федерації та/або Республіки Білорусь;
  • забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
  • не звільняти працівників готелю «Україна» з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності; 
  • дотримуватися вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом;
  • зберегти основний вид діяльності підприємства.

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п’ять років від дати переходу до покупця права власності на об’єкт.

Кошти від приватизації спрямовують до державного бюджету, а від продажу санкційних активів — у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

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