​Посли G7 вітають схвалення Радою закону щодо реформування митниці

Посли країн "Великої сімки" вітають схвалення Верховною Радою закону щодо реформування митної служби.
Про це йдеться у повідомленні групи послів G7 з підтримки України в соцмережі Х.
"Вітаємо Верховну Раду з успішним схваленням законодавства про реформування митної служби. Боротьба з тіньовими ринками, зменшення корупції та збільшення надходжень до бюджету є критично важливими для підтримки військових зусиль та забезпечення фінансової стабільності України", – йдеться в повідомленні.
- 17 вересня Рада прийняла в цілому законопроєкт 6490-д щодо “перезавантаження” митниці. Серед іншого, законопроєкт передбачає прозорий конкурс на посаду голови митної служби, а також переатестацію всіх працівників.
- Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко та його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук презентували послам та представникам місій країн-членів G7 в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці.
- Раніше на впровадженні реформи митниці наполягали західні партнери України, а також Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.