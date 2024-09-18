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​Посли G7 вітають схвалення Радою закону щодо реформування митниці

"Зменшення корупції та збільшення надходжень до бюджету є критично важливими".

​Посли G7 вітають схвалення Радою закону щодо реформування митниці
Фото: business.ua

Посли країн "Великої сімки" вітають схвалення Верховною Радою закону щодо реформування митної служби. 

Про це йдеться у повідомленні групи послів G7 з підтримки України в соцмережі Х.

"Вітаємо Верховну Раду з успішним схваленням законодавства про реформування митної служби. Боротьба з тіньовими ринками, зменшення корупції та збільшення надходжень до бюджету є критично важливими для підтримки військових зусиль та забезпечення фінансової стабільності України", – йдеться в повідомленні.

  • 17 вересня Рада прийняла в цілому законопроєкт 6490-д щодо “перезавантаження” митниці. Серед іншого, законопроєкт передбачає прозорий конкурс на посаду голови митної служби, а також переатестацію всіх працівників. 
  • Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко та його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук презентували послам та представникам місій країн-членів G7 в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці. 
  • Раніше на впровадженні реформи митниці наполягали західні партнери України, а також Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. 
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