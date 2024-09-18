​Посли G7 вітають схвалення Радою закону щодо реформування митниці

"Зменшення корупції та збільшення надходжень до бюджету є критично важливими".

Посли країн "Великої сімки" вітають схвалення Верховною Радою закону щодо реформування митної служби.

Про це йдеться у повідомленні групи послів G7 з підтримки України в соцмережі Х.

"Вітаємо Верховну Раду з успішним схваленням законодавства про реформування митної служби. Боротьба з тіньовими ринками, зменшення корупції та збільшення надходжень до бюджету є критично важливими для підтримки військових зусиль та забезпечення фінансової стабільності України", – йдеться в повідомленні.