Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Росія обстріляла Харків авіабомбами. Серед поранених є дитина (оновлення)
Росія обстріляла Харків авіабомбами. Серед поранених є дитина (оновлення)
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
ГоловнаЕкономікаДержава

Найдавніше підприємство України - Дрогобицьку солеварню - винесли на приватизацію

Керівництво підприємства готове зробити все можливе, щоб виробництво солі тривало.

Дрогобицька солеварня
Фото: facebook/Дрогобицька солеварня
Дрогобицька солеварня

Найдавніше підприємство в Україні – Дрогобицьку солеварню – дозволили приватизувати. Фонд держмайна включив підприємство до переліку на приватизацію. 

Про це повідомили на сторінці солеварні у фейсбуці.

"На жаль, підприємство не може самостійно відновлюватись, адже 80% від чистого прибутку сплачує в якості дивідендів, і на ньому не залишається практично жодних коштів для відбудови. Тому важливо знайти ефективні рішення для збереження нашої спадщини", - йдеться в повідомленні.

Керівництво підприємства вважає, що купівля підприємства приватним інвестором, чи передача в обласну чи міську комунальну власність, – це один з ефективних способів збереження та відновлення майна. У такому випадку весь дохід можна скеровувати на розвиток підприємства та залучити кошти зовні. 

Дрогобицька солеварня
Фото: facebook/Дрогобицька солеварня
Дрогобицька солеварня

"Керівництво готове зробити все можливе, щоб виробництво солі тривало. І так, це реально! Ми будемо дбати про те, щоб в умовах приватизації було включено продовження виробництва Дрогобицької солі", - йдеться в повідомленні.

Дрогобицька солеварня – це найстаріше підприємство України, яке почало виробництво в 1390 році і не припиняло своєї діяльності досі. Сіль на заводі виварюють з ропи, яку видобувають у надрах. Після початку бойових дій на сході України це - практично єдине підприємство, яке займається виробництвом солі. Останні роки, крім промислової діяльності, тут також активно розвивали туризм.

Дрогобицька солеварня
Фото: facebook/Дрогобицька солеварня
Дрогобицька солеварня

Дрогобицька солеварня
Фото: facebook/Дрогобицька солеварня
Дрогобицька солеварня

Дрогобицька солеварня
Фото: facebook/Дрогобицька солеварня
Дрогобицька солеварня

Дрогобицька солеварня
Фото: Дрогобицька солеварня
Дрогобицька солеварня

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies