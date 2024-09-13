Фото: facebook/Дрогобицька солеварня Дрогобицька солеварня

Найдавніше підприємство в Україні – Дрогобицьку солеварню – дозволили приватизувати. Фонд держмайна включив підприємство до переліку на приватизацію.

Про це повідомили на сторінці солеварні у фейсбуці.

"На жаль, підприємство не може самостійно відновлюватись, адже 80% від чистого прибутку сплачує в якості дивідендів, і на ньому не залишається практично жодних коштів для відбудови. Тому важливо знайти ефективні рішення для збереження нашої спадщини", - йдеться в повідомленні.

Керівництво підприємства вважає, що купівля підприємства приватним інвестором, чи передача в обласну чи міську комунальну власність, – це один з ефективних способів збереження та відновлення майна. У такому випадку весь дохід можна скеровувати на розвиток підприємства та залучити кошти зовні.

Фото: facebook/Дрогобицька солеварня Дрогобицька солеварня

"Керівництво готове зробити все можливе, щоб виробництво солі тривало. І так, це реально! Ми будемо дбати про те, щоб в умовах приватизації було включено продовження виробництва Дрогобицької солі", - йдеться в повідомленні.

Дрогобицька солеварня – це найстаріше підприємство України, яке почало виробництво в 1390 році і не припиняло своєї діяльності досі. Сіль на заводі виварюють з ропи, яку видобувають у надрах. Після початку бойових дій на сході України це - практично єдине підприємство, яке займається виробництвом солі. Останні роки, крім промислової діяльності, тут також активно розвивали туризм.

Фото: facebook/Дрогобицька солеварня Дрогобицька солеварня

Фото: facebook/Дрогобицька солеварня Дрогобицька солеварня

Фото: facebook/Дрогобицька солеварня Дрогобицька солеварня

Фото: Дрогобицька солеварня Дрогобицька солеварня