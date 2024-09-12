Кудрицький: з анонсованого "Гігавата Зеленського" побудовано близько 60 МВт

У червні Зеленський заявив про намір побудувати до кінця 2024 року до 1 гігавата газової маневреної генерації.

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю “Економічній правді” заявив, що з анонсованого "Гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 МВт.

На початку вересня міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україні вже встановлено сотні МВт потужностей з анонсованого Зеленським 1 ГВт генерації на 2024 рік.

"У мене інші дані. Можливо, за останні 2-3 дні побудувалися сотні, але я, наприклад, знаю цифру порядку 60 МВт", – зазначив ексочільник "Укренерго".

На уточнююче питання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу".