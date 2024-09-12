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Кудрицький: можлива мета мого звільнення - перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики

Колишній очільник “Укренерго” каже, що ще з кінця 2021 року почалися спроби зміни менеджменту компанії з боку Міністерства енергетики.

Кудрицький: можлива мета мого звільнення - перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики
Фото: Макс Требухов

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю “Економічній правді” заявив, що можливою метою його звільнення з “Укренерго” було перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики. 

“Мені ніхто ніколи не робив того, що називається "телефонний дзвінок зверху". Ця історія почалася далеко не минулого понеділка, їй уже три роки. Ще з кінця 2021 року почалися спроби зміни менеджменту компанії з боку Міністерства енергетики”, – сказав Кудрицький.

На уточнююче питання, чи був ініціатором цього міністр енергетики Герман Галущенко, Кудрицький відповів ствердно. 

“Так. У 2021 році, коли припинилися повноваження попередньої наглядової ради, було таке "вікно", коли нова наглядова рада ще не була створена. І тоді Міненерго видало наказ про розширення правління "Укренерго", включення туди пʼятьох представників, номінованих міністерством. Такий наказ був виданий, потім скасований буквально через день. Урешті-решт тодішня ситуація завершилася призначенням наглядової ради з більшістю незалежних членів”, – розпвів Кудрицький.

Він додав, що потім, на початку 2022 року, почався міністерський аудит діяльності компанії, якому так і не судилося бути завершеним. Його результати містили дуже багато описів так званих неефективностей менеджменту.

 

Кудрицький також відповів на питання, якою, на його думку, була основна мета його звільнення. 

“Можливо, мета в тому, щоб перевести під ручний контроль усі ці майбутні інвестиції у відбудову енергетики та розвиток нової генерації”, – сказав Кудрицький. 

Крім того, додав він, "Укренерго" завжди не давало спокою тими рівнями закупівельних цін на обладнання та матеріали, які компанія завжди публікувала і які часто виявлялися нижчими, ніж в інших компаній енергетичного сектору.

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