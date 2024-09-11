СБУ затримала російського шпигуна, який стежив за артилерією ЗСУ поблизу Часового Яру

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Донеччині затримали ще одного російського агента, який шпигував за українськими військами, що тримають оборону на Краматорському напрямку. Зрадником виявився 52-річний мешканець прифронтової Дружківки.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Насамперед агент намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Часів Яр. Також ворога цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.

Щоб завербувати чоловіка рашисти задіяли його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до РФ, а згодом вступив до бригади оперативного призначення росгвардії.

Фото: СБУ Переписка зрадника

Упродовж 3 місяців "співробітництва" чоловік передавав дані про розташування особового складу та військової техніки Сил оборони. З метою конспірації він вдавав із себе рибалку та брав у дорогу відповідне спорядження.

Служба безпеки своєчасно викрила російського агента в Дружківці, задокументувала його злочинні дії і затримала. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.