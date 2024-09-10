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Затримали ще двох колаборантів, серед них – експосадовець Куп'янської міськради

Також затримали херсонку, яка агітувала за фейковий "референдум".

Затримали ще двох колаборантів, серед них – експосадовець Куп'янської міськради
Затриманий колаборант
Фото: Офіс генпрокурора

Служба безпеки затримала на Харківщині та в Херсоні ще двох колаборантів, які на початку повномасштабної війни співпрацювали з Росією.

Про це йдеться у повідомленні СБУ. 

Одним із затриманих є колишній посадовець Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації Росії. Там його призначили "головним спеціалістом відділу будівництва".

Колаборант займався реконструкцією зруйнованих рашистами будівель для їх подальшої передачі на потреби країни-агресора. Насамперед на таких об’єктах ворог "розквартировував" особовий склад окупаційних угруповань Росії та облаштовував їхні склади з боєприпасами.

Після деокупації громади колаборант втік до Харкова як переселенець, але його викрили і затримали в орендованій квартирі.

Затриманий колаборант
Фото: СБУ
Затриманий колаборант

Ще однією поплічницею ворога виявилася жителька Херсона. Після захоплення обласного центру вона влаштувалася до окупаційного "виборчкому". Жінка була членом так званих "мобільних груп голосування", які обходили помешкання місцевих жителів та агітували їх підтримати фейковий референдум.

Одночасно колаборантка вимагала від людей поставити підпис у "бюлетенях щодо приєднання" регіону до складу Росії.

Після звільнення обласного центру зловмисниця залишилася у місті, де намагалася "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Проте її викрили і затримали. 

Затримана колаборантка
Фото: СБУ
Затримана колаборантка

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Станом на початок вересня у Куп’янському районі Харківської області поліція підозрювала чотирнадцять місцевих мешканців у колабораційній діяльності.

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