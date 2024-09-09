Пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках.

У Києві затримали агента воєнної розвідки РФ, який коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об’єктах Укрзалізниці.

Про це повідомили у СБУ.

Пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках.

Затриманим виявився мешканець Харкова. Для його вербування російська спецслужба використала один з Телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції «легкого заробітку».

За вказівкою розвідки РФ агент прибув до Києва, де орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС. У тимчасовому помешканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі «реального часу» стежити за енергооб’єктом.

Фото: СБУ Одна із "відеопасток" зрадника

За такою ж інструкцією зрадник обладнав «спостережний пункт» ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відслідковування ударів по лініях електропередач.

У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО, відстежуючи «виходи» ракет на відео.

Фото: СБУ "Відеопастки" зрадника

Після підготовки «спостережних постів» агент повернувся до Харкова начебто щоб відвідати батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Контррозвідка Служби безпеки документувала кожен крок фігуранта, а на фінальному етапі спецоперації затримала його в одній з орендованих квартир у Києві. В цей час зловмисник налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак на місто.

Фото: СБУ Переписка зрадника із росіянами

Фото: СБУ Переписка зрадника із росіянами

Фото: СБУ Переписка зрадника із росіянами

Під час обшуків у затриманого вилучено телефони та відеопристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На початку вересня затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці".