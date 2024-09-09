Завдав збитків на 5 млн гривень: банкіра підозрюють у продажі землі НБУ за заниженою ціною

Тепер начальнику одного із відділень Нацбанку загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Начальника одного з відділів Національного банку підозрюють у продажі землі НБУ за заниженою ціною.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, через це Нацбанк недоотримав активів на понад 5 мільйонів гривень.

У 2021 році Національний банк України набув право власності на майно, передане в іпотеку фізичною особою, зокрема і земельні ділянки, розташовані у Київській області загальною площею понад 15 га. На той час ці ділянки коштували майже 9 млн грн.

Через рік, у 2022 році, правління Національного банку України затвердило умови продажу цього майна та земельних ділянок.

Підозрюваний мав забезпечити належний контроль та перевірку вартості земельних ділянок, умови продажу яких погоджувались колегіальним органом на основі його інформації та наданого аналізу цін. Продавати ділянки мали б за вартістю, визначеною під час оцінки.

Натомість виставили їх на продаж за балансовою ціною, що була набагато нижчою. Відповідно це призвело до втрати активів банку на суму понад 5 млн грн.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з відділів Національного банку України за фактом службової недбалості під час реалізації майна банку, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Слідство триває.