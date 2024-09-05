Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаЕкономікаДержава

НБУ: за вісім місяців Україна заробила від продажу облігацій майже 319 млрд грн в еквіваленті

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Кабмін на первинних аукціонах залучив майже 1,1 трлн грн в еквіваленті.

НБУ: за вісім місяців Україна заробила від продажу облігацій майже 319 млрд грн в еквіваленті
засідання Кабміну
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

За даними Депозитарію Нацбанку, упродовж восьми місяців 2024 року Кабмін залучив від розміщення облігацій на аукціонах майже 319 млрд грн в еквіваленті.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зокрема, отримали 232 959,1 млн грн, 1 456,6 млн дол. та 670,8 млн євро. 

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямували майже 134 млрд грн, 1,1 млрд дол. та 841,2 млн євро. 

Протягом січня – серпня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 105,2 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в серпні – на 9,1 млрд грн в еквіваленті. 

Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень – серпень становить 135% у всіх валютах за поточним офіційним курсом. 

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 серпня 2024 року Кабмін на первинних аукціонах залучив майже 1,1 трлн грн в еквіваленті. За цей період на погашення за ОВДП спрямували 563,3 млрд грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies