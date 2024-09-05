Запорізьку АЕС з'єднали з українською енергомережею двома лініями

Запорізьку атомну електростанцію знову з'єднали з українською енергомережею двома лініями.
Про це повідомив Енергоатом.
Другу лінію електропередачі повернули в роботу о 14.40 5 вересня. Тепер живлення тимчасово окупованої ЗАЕС із української енергосистеми двома лініями відновлено.
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