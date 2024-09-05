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Запорізьку АЕС з'єднали з українською енергомережею двома лініями

Одна з ліній була пошкоджена 2 вересня.

Запорізьку АЕС з'єднали з українською енергомережею двома лініями
ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Запорізьку атомну електростанцію знову з'єднали з українською енергомережею двома лініями.

Про це повідомив Енергоатом.

Другу лінію електропередачі повернули в роботу о 14.40 5 вересня. Тепер живлення тимчасово окупованої ЗАЕС із української енергосистеми двома лініями відновлено. 

  • 2 вересня через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці тривалий час не могли розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.
  • 23 серпня енергетики вже відновлювали укотре пошкоджену високовольтну повітряну лінію 330 кВ 
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