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У кількох регіонах ввели екстрені відключення світла (оновлено)

ДТЕК пояснив, що це через складну ситуацію в енергосистемі. 

У кількох регіонах ввели екстрені відключення світла (оновлено)
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

У кількох регіонах України ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомила Група ДТЕК.

У переліку були спершу Київ та Київська область, Дніпропетровщина і Донеччина.

У ДТЕК пояснили, що відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. 

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - нагадали в компанії.

Оновлення. Згодом Укренерго повідомило, що кількість областей збільшилася. Аварійні відключення діють у Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях.

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