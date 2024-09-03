У кількох регіонах ввели екстрені відключення світла (оновлено)

У кількох регіонах України ввели екстрені відключення світла.
Про це повідомила Група ДТЕК.
У переліку були спершу Київ та Київська область, Дніпропетровщина і Донеччина.
У ДТЕК пояснили, що відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - нагадали в компанії.
Оновлення. Згодом Укренерго повідомило, що кількість областей збільшилася. Аварійні відключення діють у Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях.