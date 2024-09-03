Після того, як Верховна Рада провалила ухвалення законопроєкту про збільшення податків, податковий комітет разом із Кабміном доопрацює податкові зміни, які торкнуться банків.

Про це заявила членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко, повідомляє кореспондентка LB.ua.

За її словами, у новій редакції законопроєкту про підвищення податків повернуться до оподаткування прибутків фінустанов.

"Я думаю, що буде повернуто питання банків, бо це питання, яке найбільше дискутується. І, можливо, замість суттєвого підвищення військового збору буде розглядатися питання про запровадження підняття на кілька пунктів ПДВ. Очікуємо, що такі зміни від себе уряд запропонує, бо такі норми і така пропозиція дискутувалися дуже активно під час засідання нашого комітету", - сказала депутатка.

Васильченко зауважила - можна підняти частково військовий збір і частково ПДВ, або ж узагалі не чіпати військовий збір, зате трохи більше ПДВ. "Але точно не можна відмовлятися від оподаткування надприбутків банків, які можуть вже зараз принести додаткові 27 мільярдів гривень", - заявила депутатка.