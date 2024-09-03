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​Податковий комітет разом з урядом доопрацює податкові зміни, які торкнуться банків, - нардепка Галина Васильченко

У новій редакції законопроєкту про підвищення податків повернуться до оподаткування прибутків банків.

​Податковий комітет разом з урядом доопрацює податкові зміни, які торкнуться банків, - нардепка Галина Васильченко
Галина Васильченко
Фото: Facebook/Галина Васильченко

Після того, як Верховна Рада провалила ухвалення законопроєкту про збільшення податків, податковий комітет разом із Кабміном доопрацює податкові зміни, які торкнуться банків.

Про це заявила членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко, повідомляє кореспондентка LB.ua.

За її словами, у новій редакції законопроєкту про підвищення податків повернуться до оподаткування прибутків фінустанов.

"Я думаю, що буде повернуто питання банків, бо це питання, яке найбільше дискутується. І, можливо, замість суттєвого підвищення військового збору буде розглядатися питання про запровадження підняття на кілька пунктів ПДВ. Очікуємо, що такі зміни від себе уряд запропонує, бо такі норми і така пропозиція дискутувалися дуже активно під час засідання нашого комітету", - сказала депутатка.

Васильченко зауважила - можна підняти частково військовий збір і частково ПДВ, або ж узагалі не чіпати військовий збір, зате трохи більше ПДВ. "Але точно не можна відмовлятися від оподаткування надприбутків банків, які можуть вже зараз принести додаткові 27 мільярдів гривень", - заявила депутатка.

  • Законопроєкт про збільшення податків набрав лише 224 голоси при 226 мінімально необхідних. 
  • Документ відправили на повторне друге читання. У законопроєкті було закладено отримання від податків додаткових 30 млрд гривень. 
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