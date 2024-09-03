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Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про зміни до бюджету щодо збільшення на 500 млрд

До другого читання підготують правки. 

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про зміни до бюджету щодо збільшення на 500 млрд
Фото: Нацбанк

Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до бюджету на цей рік. Про це повідомила в Facebook голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. 

Учора вона пояснювала, що комітетська версія законопроєкту передбачає збільшення надходжень за рахунок податків на 30 млрд гривень. Нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що зараз голосували за урядову версію, оскільки це лише перше читання.

"Увага, так як прийнято тільки перше читання то закон зарах знаходиться в тому вигляді, в якому був поданий Урядом. Там і 125 млрд грн від податків. Але до другого читання його будуть міняти згідно тим рекомендаціям, які дав комітет", – сказав він. 

Термін подачі правок до документу скоротили удвічі. 

  • Комітетський документ передбачає розподіл так званого військового податку на доходи фізичних осіб. Бюджетний комітет пропонував, щоб до загального бюджету йшло не 25% військового ПДФО, як зараз, а 59%. 
  • Цього року Україні потрібно знайти 500 додаткових мільярдів гривень, аби закрити потреби оборони. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, оскільки жодна країна не має право фінансувати чужу армію. 
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