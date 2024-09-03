Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про зміни до бюджету щодо збільшення на 500 млрд

Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до бюджету на цей рік. Про це повідомила в Facebook голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Учора вона пояснювала, що комітетська версія законопроєкту передбачає збільшення надходжень за рахунок податків на 30 млрд гривень. Нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що зараз голосували за урядову версію, оскільки це лише перше читання.
"Увага, так як прийнято тільки перше читання то закон зарах знаходиться в тому вигляді, в якому був поданий Урядом. Там і 125 млрд грн від податків. Але до другого читання його будуть міняти згідно тим рекомендаціям, які дав комітет", – сказав він.
Термін подачі правок до документу скоротили удвічі.
- Комітетський документ передбачає розподіл так званого військового податку на доходи фізичних осіб. Бюджетний комітет пропонував, щоб до загального бюджету йшло не 25% військового ПДФО, як зараз, а 59%.
- Цього року Україні потрібно знайти 500 додаткових мільярдів гривень, аби закрити потреби оборони. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, оскільки жодна країна не має право фінансувати чужу армію.