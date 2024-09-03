Volkswagen вперше за 87-річну історію може закрити заводи в Німеччині

На тлі конкуренції з китайськими виробниками електрокарів компанія Volkswagen розглядає варіант першого за весь час свого існування закриття заводів у Німеччині.

Як пише CNN, актоконцерн, який має 87-річну історію, скаржиться на те, що умови на європейському ринку стали занадто жорсткими. А Китай, який приносив німцям найбільший прибуток, вже не виглядає рятівною гаванню: минулоріч Volkswagen експортували туди на 7% менше автомобілів. Та й загалом оперативні доходи впали на 11,4%.

Для збереження позицій концерну потрібно впровадити план жорсткої економії коштів, але не заваді стають представники профспілок, які володіють великою часткою акцій. Вони виступають категорично проти будь-яких скорочень, називаючи це "підривом основ компанії". Проте керівництво переконує, що без відмови від робочої сили подолати кризу буде практично неможливо.