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Volkswagen вперше за 87-річну історію може закрити заводи в Німеччині

Автоконцерн скаржиться на складну ситуацію на європейському ринку.

Volkswagen вперше за 87-річну історію може закрити заводи в Німеччині
Виробництво Volkswagen у Дрездені
Фото: EPA/UPG

На тлі конкуренції з китайськими виробниками електрокарів компанія Volkswagen розглядає варіант першого за весь час свого існування закриття заводів у Німеччині.

Як пише CNN, актоконцерн, який має 87-річну історію, скаржиться на те, що умови на європейському ринку стали занадто жорсткими. А Китай, який приносив німцям найбільший прибуток, вже не виглядає рятівною гаванню: минулоріч Volkswagen експортували туди на 7% менше автомобілів. Та й загалом оперативні доходи впали на 11,4%.

Для збереження позицій концерну потрібно впровадити план жорсткої економії коштів, але не заваді стають представники профспілок, які володіють великою часткою акцій. Вони виступають категорично проти будь-яких скорочень, називаючи це "підривом основ компанії". Проте керівництво переконує, що без відмови від робочої сили подолати кризу буде практично неможливо.   

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