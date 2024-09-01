Коаліція Шольца поступається на місцевих виборах у Саксонії і Тюрингії

Це може спровокувати дискусії про спроможність канцлера соціал-демократів на національні вибори у вересні наступного року.

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца зазнала поразки на місцевих виборах у Саксонії і Тюрингії, передає Bloomberg.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", відповідно до даних екзит-полів йде до перемоги у Тюрингії з результатом 30,5%.

Три партії в альянсі Шольца — соціал-демократи, зелені та вільні демократи — загалом отримали менше 15% у кожній із двох земель. Консервативний Християнсько-демократичний союз(ХДС), який, як очікується, переможе у Саксонії, займе друге місце у Тюрингії.

Такі результати показують ризик для уряду Шольца перед загальнонаціональними виборам, які відбудуться у 2025 році.

Наразі загальнонаціональна підтримка трьох правлячих партій впала до рекордно низького рівня. Підтримка консервативного альянсу ХДС/ХСС становить близько 32% — приблизно стільки ж, скільки у соціал-демократів (СДПН), зелених та вільних демократів разом узятих — а АдН опинилася на другому місці приблизно з 18%.

Результати у Саксонії і Тюрингії можуть спровокувати нові заклики до проведення дострокових загальних виборів та спричинити дебати про те, чи Шольц підходить на роль лідера, який зможе повести соціал-демократів на вибори у вересні наступного року.

У Саксонії, що межує з Польщею і Чехією, право голосу мали близько 3,3 мільйона осіб, а у Тюрингії – близько 1,7 мільйона осіб.