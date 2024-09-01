Макрон у найближчі дні може ухвалити рішення щодо нового керівника уряду

2 вересня президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч із експрем'єром Бернаром Казньовим у межах консультацій із призначення глави уряду, передає Bloomberg.

Макрон також зустрінеться з Франсуа Олландом (за якого Казньов очолював уряд) і Ніколя Саркозі.

Джерела видання зазначають, що Макрон близький до оголошення імені нового прем'єр-міністра, рішення може з'явитися у найближчі кілька днів.

Зустрічі є частиною консультацій щодо призначення глави уряду, які розпочалися минулого тижня. Макрон призвів французьку політику до хаосу своїм рішенням оголосити позачергові парламентські вибори. У результаті в Національній асамблеї жодна фракція не має достатньої кількості мандатів, щоб самостійно сформувати уряд і керувати країною.

Казньова вважають фаворитом на посаду прем'єра, — політик-центрист залишив Соціалістичну партію два роки тому на знак протесту проти її союзу з ультралівою партією "Нескорена Франція".

Макрон вимушений шукати компроміс, оскільки Франції необхідно розпочати підготовку бюджету на наступний рік.