Макрон у найближчі дні може ухвалити рішення щодо нового керівника уряду

2 вересня президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч із експрем'єром Бернаром Казньовим у межах консультацій із призначення глави уряду, передає Bloomberg.
Макрон також зустрінеться з Франсуа Олландом (за якого Казньов очолював уряд) і Ніколя Саркозі.
Джерела видання зазначають, що Макрон близький до оголошення імені нового прем'єр-міністра, рішення може з'явитися у найближчі кілька днів.
Зустрічі є частиною консультацій щодо призначення глави уряду, які розпочалися минулого тижня. Макрон призвів французьку політику до хаосу своїм рішенням оголосити позачергові парламентські вибори. У результаті в Національній асамблеї жодна фракція не має достатньої кількості мандатів, щоб самостійно сформувати уряд і керувати країною.
Казньова вважають фаворитом на посаду прем'єра, — політик-центрист залишив Соціалістичну партію два роки тому на знак протесту проти її союзу з ультралівою партією "Нескорена Франція".
Макрон вимушений шукати компроміс, оскільки Франції необхідно розпочати підготовку бюджету на наступний рік.
- Президент Франції, як відомо, відмовився призначити представницю лівих Люсі Касте на посаду прем'єра, оскільки ультраправі попередили президента, що в цьому разі " вони одразу ж ініціюють у парламенті голосування щодо недовіри.
- Ліві після такого кроку Макрона заявили, що у відповідь планують мирні протести. А 1 вересня стало відомо, що депутати від "Нескореної Франції" підготували резолюцію про оголошення імпічменту президенту, якого звинуватили в "узурпації" влади.