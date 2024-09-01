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Макрон у найближчі дні може ухвалити рішення щодо нового керівника уряду

2 вересня запланована зустріч президента Франції з експрем'єром Казньовим.

Макрон у найближчі дні може ухвалити рішення щодо нового керівника уряду
Бернар Казньов
Фото: EPA/UPG

2 вересня президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч із експрем'єром Бернаром Казньовим у межах консультацій із призначення глави уряду, передає Bloomberg.

Макрон також зустрінеться з Франсуа Олландом (за якого Казньов очолював уряд) і Ніколя Саркозі.

Джерела видання зазначають, що Макрон близький до оголошення імені нового прем'єр-міністра, рішення може з'явитися у найближчі кілька днів.

Зустрічі є частиною консультацій щодо призначення глави уряду, які розпочалися минулого тижня. Макрон призвів французьку політику до хаосу своїм рішенням оголосити позачергові парламентські вибори. У результаті в Національній асамблеї жодна фракція не має достатньої кількості мандатів, щоб самостійно сформувати уряд і керувати країною.

Казньова вважають фаворитом на посаду прем'єра, — політик-центрист залишив Соціалістичну партію два роки тому на знак протесту проти її союзу з ультралівою партією "Нескорена Франція".

Макрон вимушений шукати компроміс, оскільки Франції необхідно розпочати підготовку бюджету на наступний рік. 

  • Президент Франції, як відомо, відмовився призначити представницю лівих Люсі Касте на посаду прем'єра, оскільки ультраправі попередили президента, що в цьому разі " вони одразу ж ініціюють у парламенті голосування щодо недовіри.
  • Ліві після такого кроку Макрона заявили, що у відповідь планують мирні протести. А 1 вересня стало відомо, що депутати від "Нескореної Франції" підготували резолюцію про оголошення імпічменту президенту, якого звинуватили в "узурпації" влади.
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