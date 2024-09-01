Поляки виступають за те, аби військові збивали ракети і дрони, які пролітають над Польщею

Серед поляків провели опитування про те, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над її територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти.

Це опитування провела компанія SW Reaserch для видання Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Більшість респондентів висловилася на підтримку збиття дронів і ракет - 58,5%. Проти виступили 22,1% опитаних, 19,4% обрали відповідь "не маю певної думки".

Видання зазначає, що ствердну відповідь частіше обирали жінки 60,8% за збиття, 20,0% – проти, 19% не визначилися.

Серед опитаних чоловіків показники такі: за 55% чоловіків, категорично проти – 24,4%, не визначилися – 19,8% респондентів.