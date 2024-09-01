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Поляки виступають за те, аби військові збивали ракети і дрони, які пролітають над Польщею

Підтримують ідею 58,5% опитаних громадян.

Поляки виступають за те, аби військові збивали ракети і дрони, які пролітають над Польщею
мітинг у Польщі
Фото: EPA/UPG

Серед поляків провели опитування про те, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над її територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти.

Це опитування провела компанія SW Reaserch для видання Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Більшість респондентів висловилася на підтримку збиття дронів і ракет - 58,5%. Проти виступили 22,1% опитаних, 19,4% обрали відповідь "не маю певної думки".

Видання зазначає, що ствердну відповідь частіше обирали жінки 60,8% за збиття, 20,0% – проти, 19% не визначилися.

Серед опитаних чоловіків показники такі: за 55% чоловіків, категорично проти – 24,4%, не визначилися – 19,8% респондентів.

  • Під час останньої масованої атаки РФ на Україну 26 серпня повітряна ціль залетіла на територію Польщі, але її не збили.
  • Військові заявили, що не зробили це через "атмосферні умови".
  • Згодом прем'єр Польщі виправдав незбиття російських ракет і дронів загрозою для цивільної авіації і вказав на прохання союзників з НАТО "проявляти стриманість".
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