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​Бельгія єдина у ЄС, яка не встигла подати свого кандидата у єврокомісари

У країні триває формування уряду після виборів.

​Бельгія єдина у ЄС, яка не встигла подати свого кандидата у єврокомісари
прапор Бельгії
Фото: Facebook/Diplomatie.Belgium

Бельгія стала єдиною державою в ЄС, яка не подала свого кандидата на пост єврокомісара, пише Politico.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала країнам-членам час до кінця серпня, щоб висунути кандидатів до нового складу ЄК.

У Бельгії майже три місяці тривали переговори з формування нового уряду. Лідер Реформістського руху Жорж-Луї Буше, партія якого швидше за все мала пропонувати кандидата у єврокомісари, заявляв, що "ім'я ще не визначене, але я можу сказати вам, що Бельгія зможе представити його у встановлені терміни". Однак до кінця серпня країна цього зробити не встигла.

Як імовірного кандидата розглядали чинного бельгійського комісара Дідьє Рейндерса. Таж звучали імена експрем'єр-міністерки Софі Вільмес та нинішньої глави МЗС Аджі Лябіб.

Після реєстрації усіх кандидатів президентка Єврокомісії розподілить між ними портфелі, а опісля склад комісії має затвердити Європарламент.

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