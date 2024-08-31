У Польщі перший кандидат оголосив про участь у президентських виборах

Ультраправий лідер польської партії "Нова надія" Славомір Менцен на з'їзді оголосив про намір балотуватися на пост президента.

Про це пише RMF24.

Славомір Менцен від "Конфедерації" (Коаліція ультраправих політичних партій-ред.) став першим кандидатом, який заявив про участь у президентських виборах наступного року.

У своїй промові він заявив, що на посаді президента буде найактивнішим з глав польських держав – які, за його оцінкою, поки що функціонують як "маріонетки" лідерів своїх партій – у тому числі щодо поданих та ветованих законопроєктів.За його словами, він не має наміру бути президентом, який "підписує все, що приносить президент його партії".

Серед своїх пріоритетів Менцен назвав безпеку, адже, незважаючи на реальну загрозу збройного конфлікту, польська оборона перебуває "у жалюгідному стані" через ситуацію в збройних силах, які, за його словами, борються з нестачею техніки та резервістів, середній вік яких становить близько 50 років.

Менцен також підняв питання спроб незаконного перетину кордону – за його словами , не може бути, щоб хтось перетинав кордон незаконно.

"Якщо хтось спробує нелегально перетнути кордон польської держави, в нього потрібно просто стріляти", – сказав він.

Менцен також розповів про спротив "лівій ідеології", яка, на його думку, зараз поширюється в західних країнах, а також у Польщі, зокрема і в школах.

Він висловився за "посилення права на виховання дітей", яке, на його думку, "належить батькам, а не державі". У цьому контексті він заявив про збільшення права на домашню освіту, а також про "припинення обов'язкових щеплень".