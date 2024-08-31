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Туск продовжив дію підвищеної готовності терористичних загроз у Польщі

Розпорядження діятиме до 30 листопада.

Туск продовжив дію підвищеної готовності терористичних загроз у Польщі
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про продовження рівнів підвищеної готовності до терористичних загроз до 30 листопада. 

Про це із посиланням на Урядовий центр безпеки пише RMF24.

Підписані накази стосуються розширення рівнів тривоги: BRAVO рівень 2 і BRAVO-CRP рівень 2 на всю країну, а також BRAVO рівень 2 для польської енергетичної інфраструктури, розташованої за межами Республіки Польща.

Як зазначили у Центрі безпеки, рівень тривоги – це передусім сигнал готовності служб до дій.

БРАВО-CRP є другим із чотирьох ступенів тривоги, визначених Законом про антитерористичну діяльність. Це означає, що державна адміністрація зобов’язана проводити посилений моніторинг безпеки відповідних систем. 

Рівень тривоги БРАВО (другий за чотириступеневою шкалою) запроваджується у разі підвищення передбачуваної загрози терористичної події. Це означає, що служби мають інформацію про потенційну загрозу, а тому державна адміністрація зобов’язана бути особливо пильною. Йдеться також про перегляд запасів і можливості їх використання у разі терористичної події.

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