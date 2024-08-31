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США засудили закриття Косовом паралельних сербських органів влади

У Вашингтоні вважають, що цей крок лише сприятиме напруженості у регіоні.

США засудили закриття Косовом паралельних сербських органів влади
Фото: vchaspik.ua

Влада частково визнаного Косова у п'ятницю закрила п'ять так званих паралельних органів влади, які працювали із сербською меншістю республіки.

Як пише The Guardian, у міністерстві місцевих адміністрацій Косова ці інституції назвали такими, що порушують конституцію та закони республіки. 

Рішення влади, яка представляє албанську етнічну більшість Косова, викликало "занепокоєння та розчарування" у посольстві Сполучених Штатів. Там вважають, що влада "продовжує здійснювати нескоординовані кроки, що мають прямий негативний ефект на сербську меншість та інші громади Косова". 

США та Євросоюз виступають за мирне дотримання Сербією та Косовом угод, досягнутих у березні 2023 року. Проте уряд частково визнаної країни вже не вперше намагається ліквідувати сербські установи на півночі регіону. Раніше Пріштіна закрила шість відділень ліцензованого Сербією банку.  

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