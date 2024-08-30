У Бразилії можуть заблокувати соцплатформу X. Офіс компанії закрили через погрози влади її працівниці

Жінці погрожували арештом, якщо вона не виконає накази, які вона назвала “цензурою”.

Соціальна плафторма X очікує блокування в Бразилії, оскільки компанія не встигла призначити нового законного представника у країні, пишуть DW і BBC.

Соцмережа, яка стала популярною серед місцевих політиків, закрила свій офіс у країні раніше у серпні. У компанії заявили, що її представниці погрожували арештом, якщо вона не виконає накази, які вона назвала “цензурою”.

“На відміну від інших соціальних медіа та технологічних платформ, ми не будемо таємно виконувати незаконні накази. X продовжує захищати свободу слова своїх користувачів та всьому світі”, ‒ прокоментував ситуацію власник платформи, американський мільярдер Ілон Маск.

Позиція Верховного суду

Багатомісячна суперечка почалася з того, що в квітні суддя Верховного суду Александр де Мораєс наказав призупинити десятки облікових записів X за нібито поширення дезінформації. Більшістю з них належали прихильникам ультраправого колишнього президента Жаїра Болсонару, що заперечують програш політика на виборах 2022 року.

Маск погрожував відновити аккаунти, заявляючи що рішення судді придушує свободу слова та назвав Мораеса “тираном” та “диктатором”.

На початку квітня суддя почав низку розслідувань щодо американського мільярдера, зокрема щодо поширення фейкових новин.

Замороження фінансів Starlink

Вчора Starlink, супутниковий інтернет-оператор Маска, заявив, що отримав наказ від Мораеса, який “заморожує фінанси Starlink і перешкоджає Starlink проводити фінансові операції” в Бразилії.

Компанія стверджувала, що наказ "ґрунтується на необґрунтованому визначенні того, що Starlink має бути відповідальним за штрафи, стягнені ‒ неконституційно ‒ з X”. Starlink заявила, що має намір “вирішити це питання юридично”.