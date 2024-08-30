У Японії набирає обертів тайфун "Шаньшань”, викликаючи проливні дощі та призупиняючи роботу транспорту. Є жертви та поранені, повідомляє DW.

Негода зійшла, зокрема, на острів Кюсю, тайфнун ослаб до ранку п'ятниці, але вітер зі швидкістю до 126 км на годину все ще дме.

Сильні дощі, що передували тайфуну, забрали життя сім’ї з трьох осіб у вівторок, а вчора стало відомо про ще двох загиблих. Десятки постраждали, зокрема тому, що сильний вітер і дощ розбивали вікна та зірвали черепицю.

Рекомендація евакуації для мільйонів японців і найвищий рівень тривоги

Понад чотирьом мільйонам людей було рекомендовано евакуюватися, і влада оголосила найвищий рівень тривоги в деяких районах.

Однак наразі домівки залишили лише близько 30 000 осіб, повідомив міністр боротьби зі стихійними лихами Йосіфумі Мацумура.

За даними Kyushu Electric Power Co, близько 125 000 домогосподарств у семи префектурах не мали світла.

Фото: EPA/UPG

Японське метеорологічне агентство повідомило, що в деяких районах Кюсю випали рекордні дощі, включно з містом Місато, де випало 791,5 міліметрів за 48 годин.

Рух швидкісних потягів на Кюсю зупинили, маршрут між Токіо та Осакою також не курсував. Кілька поромних і залізничних перевезень також були скасовані. Japan Airlines і ANA скасували близько 600 рейсів на п'ятницю.