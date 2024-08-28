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На півдні Італії рясні дощі спровокували зсув, шукають двох людей

Рятувальники шукають жінку та її дорослого сина, які зникли безвісти.

На півдні Італії рясні дощі спровокували зсув, шукають двох людей
Фото: ansa.it

В Італії рясні дощі спровокували зсув у південній провінції Казерта, що призвело до евакуації людей, пише Reutets.

Рятувальники шукають жінку та її дорослого сина, які зникли безвісти та, ймовірно, загинули.

Вчора негода вразила місто Сан-Феліче-а-Канчелло за 30 км на північний схід від Неаполя, і прилеглі муніципалітети.

“Пара, жінка 70 років і її син 40 років, їхали на триколісному автомобілі, який завалив зсув грунту. Аварійні служби знайшли його понівечені уламки в багнюці”, ‒ зазначає видання.

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Негода також вразила інші частини Італії, з сильними грозами та градом у районах Мілана та Комо та на узбережжі Тоскани.

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