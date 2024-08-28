Від 2022 року КНДР могла відправити до Росії понад 13 000 контейнерів із артснарядами

Із середини 2022 року Північна Корея відправила до Росії понад 13 000 транспортних контейнерів. Імовірно, там знаходилися понад 6 мійльнів 152-міліметрових артилерійських снарядів.
Про це пише Yonhap із посиланням на звіт військової розвідки.
КНДР доставляла контейнери до РФ через свій східний порт Наджин.
Військові відстежували імовірну передачу зброї Росії з початку війни в Україні в лютому 2022 року.
"Щоб підготуватися до тривалої війни в Україні, Росія пішла на офіційне оформлення Північної Кореї як бази постачання зброї та боєприпасів", – зазначили у виданні.
Цифри вдвічі зросла з лютого, коли міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік повідомив, що КНДР відправила близько 6700 контейнерів до Росії.
Південна Корея та Сполучені Штати спільно стежать за можливістю відправки північнокорейських ракет до Росії, оскільки ті, що випущені в Україні, мають характеристики північнокорейських ракет.
Військові підозрюють, що Північна Корея могла поставити Росії 122-мм артилерійські снаряди, мобільні зенітні ракети та протитанкові ракети.
У обмін на підтримку Північної Кореї у сфері зброї Росія може надавати технологічну допомогу північнокорейським ракетним і шпигунським програмам.
- У липні Bloomberg писав про те, що економіка Північної Кореї починає відновлюватися, адже постачання зброї Росії забезпечили підтримку режиму Кім Чен Ина.
- Кім пообіцяв “беззастережно підтримувати” Росію в її вторгненні в Україну, коли він приймав Путіна в Пхеньяні у червні під час першого візиту президента до Північної Кореї за 24 роки. Ця поїздка поглибила зв’язки на тлі стурбованості США щодо поставок зброї для військової машини Кремля.
- Під час поїздки Путін підписав із Кім Чен Ином угоду про співробітництво. Докладно про це – в матеріалі LB.ua "Пакт Путіна – Кім Чен Ина і його наслідки".