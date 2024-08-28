Від 2022 року КНДР могла відправити до Росії понад 13 000 контейнерів із артснарядами

У контейнерах могло бути понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.

Із середини 2022 року Північна Корея відправила до Росії понад 13 000 транспортних контейнерів. Імовірно, там знаходилися понад 6 мійльнів 152-міліметрових артилерійських снарядів.

Про це пише Yonhap із посиланням на звіт військової розвідки.

КНДР доставляла контейнери до РФ через свій східний порт Наджин.

Військові відстежували імовірну передачу зброї Росії з початку війни в Україні в лютому 2022 року.

"Щоб підготуватися до тривалої війни в Україні, Росія пішла на офіційне оформлення Північної Кореї як бази постачання зброї та боєприпасів", – зазначили у виданні.

Цифри вдвічі зросла з лютого, коли міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік повідомив, що КНДР відправила близько 6700 контейнерів до Росії.

Південна Корея та Сполучені Штати спільно стежать за можливістю відправки північнокорейських ракет до Росії, оскільки ті, що випущені в Україні, мають характеристики північнокорейських ракет.

Військові підозрюють, що Північна Корея могла поставити Росії 122-мм артилерійські снаряди, мобільні зенітні ракети та протитанкові ракети.

У обмін на підтримку Північної Кореї у сфері зброї Росія може надавати технологічну допомогу північнокорейським ракетним і шпигунським програмам.