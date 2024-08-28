Прокурор подав до суду "оновлений" обвинувальний висновок щодо Трампа

Спеціальний прокурор США Джек Сміт подав до федерального суду оновлений обвинувальний акт щодо Дональда Трампа. Йдеться про справу щодо спроби незаконно змінити результати президентських виборів у 2020 році.

Як пише CNN, новий документ містить так само чотири кримінальних порушення, які прокурор вбачає у діях Трампа. Проте обвинувачення тепер враховує рішення Верховного суду про наявність у респуліканця "президентського імунітету". Оскільки його вчинки як глави держави не можна кваліфікувати як злочини, то у тексті наголошується, що Трамп - не чинний господар Білого дому, а кандидат у президенти, який прагнув переобрання.

Сам Трамп у соціальних мережах висміяв зусилля прокурора та заявив, що після рішення Верховного суду будь-яка справа проти нього має бути закрита. Він також поскаржився, що прокурор нібито намагається "відволікти виборців від тих катастроф, яких зазнала Америка через Камалу Гарріс".