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Прокурор подав до суду "оновлений" обвинувальний висновок щодо Трампа

Справа за чотирма звинуваченнями у незаконному впливі на вибори триває.

Прокурор подав до суду "оновлений" обвинувальний висновок щодо Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Спеціальний прокурор США Джек Сміт подав до федерального суду оновлений обвинувальний акт щодо Дональда Трампа. Йдеться про справу щодо спроби незаконно змінити результати президентських виборів у 2020 році.

Як пише CNN, новий документ містить так само чотири кримінальних порушення, які прокурор вбачає у діях Трампа. Проте обвинувачення тепер враховує рішення Верховного суду про наявність у респуліканця "президентського імунітету". Оскільки його вчинки як глави держави не можна кваліфікувати як злочини, то у тексті наголошується, що Трамп - не чинний господар Білого дому, а кандидат у президенти, який прагнув переобрання. 

Сам Трамп у соціальних мережах висміяв зусилля прокурора та заявив, що після рішення Верховного суду будь-яка справа проти нього має бути закрита. Він також поскаржився, що прокурор нібито намагається "відволікти виборців від тих катастроф, яких зазнала Америка через Камалу Гарріс".

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