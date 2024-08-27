Президент: на транзиті російського газу "поставлена крапка"

Сьогодні, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається продовжувати договір з Росією щодо транзиту газу.
Про це він сказав на брифінгу.
"Договір з Росією ніхто продовжувати не буде. На цьому поставлена крапка. Що стосується транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватись запит деяких наших європейських колег, ми будемо розглядати їх прохання. Про що говорив старий дід в Азербайджані, мені не відомо. Не впевнений, що про газ. Думаю, є інші питання", – прокоментував Зеленський.
Раніше Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до ЄС.
- У червні Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України. Річ у тім, що термін дії договору між Україною і РФ про транзит газу закінчується цього року. Оскільки Київ не планує продовжувати контракт, та й Євросоюз не зацікавлений у цьому, тож Брюссель знайшов альтернативний варіант.
- Наразі незрозуміло, чи включатиме цей план експорт азербайджанського газу через Росію чи обсяги "обмінюватимуть" між двома країнами до відправки.
- У травні цього року перед початком засідання Ради міністрів ЄС з енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз не проситиме Україну продовжувати дію угоди про транзит російського газу із компаніями РФ.
- Чернишов тоді заявляв, що Україна не має наміру продовжувати дію угоди про транзит блакитного палива з РФ.
- У серпні Путін поїхав до Баку на зустріч з Алієвим. Тоді припускали, що цим він відвертає увагу від операції України у Курській області.