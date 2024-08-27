Президент: на транзиті російського газу "поставлена крапка"

Сьогодні, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається продовжувати договір з Росією щодо транзиту газу.

Про це він сказав на брифінгу.

"Договір з Росією ніхто продовжувати не буде. На цьому поставлена крапка. Що стосується транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватись запит деяких наших європейських колег, ми будемо розглядати їх прохання. Про що говорив старий дід в Азербайджані, мені не відомо. Не впевнений, що про газ. Думаю, є інші питання", – прокоментував Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до ЄС.