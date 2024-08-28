Австралія і тихоокеанські лідери уклали поліцейську ініціативу для протидії Китаю

Про ініціативу прем'єр-міністір Австралії Ентоні Албанізі оголосив на Форумі тихоокеанських островів разом із лідерами Фіджі, Палау та Папуа-Нової Гвінеї.

Австралія приєдналася до тихоокеанських лідерів, щоб оголосити про велику поліцейську ініціативу з метою посилення координації внутрішньої безпеки у регіоні на тлі протистояння поширенню впливу Китаю.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що Канберра витратить близько 400 мільйонів австралійських доларів (272 мільйони доларів) протягом п'яти років на створення Тихоокеанської поліцейської ініціативи.

“Її напрацювали, щоб гарантувати, що “безпека всього регіону буде набагато міцнішою, і про неї ми піклуватимемося””, — сказав він у заяві.

“Це покращить можливості, співпрацю і, що важливо, оперативну сумісність між тихоокеанськими поліцейськими силами”, ‒ сказав Албанізі.

Прем’єр оголосив про цю ініціативу на Форумі тихоокеанських островів у Тонга разом із лідерами Фіджі, Палау та Папуа-Нової Гвінеї. Згідно з угодою, Австралія фінансуватиме чотири регіональні поліцейські навчальні центри в Тихому океані, а також “центр розвитку та координації” у місті Брисбені.

Країни Тихоокеанського регіону також працюватимуть над створенням багатонаціонального резерву навчених поліцейських, які можуть бути задіяні у випадку внутрішньої кризи чи великої події.

Ця заява стане ударом по амбіціям Китаю посилити свою присутність у Тихому океані, де Пекін раніше пропонував країнам як партнерство у питаннях поліції, так і внутрішньої безпеки.

The security, stability and prosperity of the Pacific is vital to Australia’s future, and to our own national security.



That’s why we’re investing in a Pacific-led policing initiative to strengthen policing capability and coordination in our region. pic.twitter.com/gTqgBwBkvI — Anthony Albanese (@AlboMP) August 28, 2024

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі