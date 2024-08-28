Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
ГоловнаСвіт

Австралія і тихоокеанські лідери уклали поліцейську ініціативу для протидії Китаю

Про ініціативу прем'єр-міністір Австралії Ентоні Албанізі оголосив на Форумі тихоокеанських островів разом із лідерами Фіджі, Палау та Папуа-Нової Гвінеї.

Австралія приєдналася до тихоокеанських лідерів, щоб оголосити про велику поліцейську ініціативу з метою посилення координації внутрішньої безпеки у регіоні на тлі протистояння поширенню впливу Китаю.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що Канберра витратить близько 400 мільйонів австралійських доларів (272 мільйони доларів) протягом п'яти років на створення Тихоокеанської поліцейської ініціативи. 

“Її напрацювали, щоб гарантувати, що “безпека всього регіону буде набагато міцнішою, і про неї ми піклуватимемося””, — сказав він у заяві.

“Це покращить можливості, співпрацю і, що важливо, оперативну сумісність між тихоокеанськими поліцейськими силами”, ‒ сказав Албанізі.

Підписуйтесь на наш Google News

Прем’єр оголосив про цю ініціативу на Форумі тихоокеанських островів у Тонга разом із лідерами Фіджі, Палау та Папуа-Нової Гвінеї. Згідно з угодою, Австралія фінансуватиме чотири регіональні поліцейські навчальні центри в Тихому океані, а також “центр розвитку та координації” у місті Брисбені.

Країни Тихоокеанського регіону також працюватимуть над створенням багатонаціонального резерву навчених поліцейських, які можуть бути задіяні у випадку внутрішньої кризи чи великої події.

Ця заява стане ударом по амбіціям Китаю посилити свою присутність у Тихому океані, де Пекін раніше пропонував країнам як партнерство у питаннях поліції, так і внутрішньої безпеки.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі
Фото: EPA/UPG
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі

  • Раніше КНР уклав домовленості з такими країнами, як Кірибаті, Фіджі та Соломонові Острови.
  • У 2022 році китайський міністр закордонних справ Ван Ї спробував укласти широку угоду про безпеку між кількома тихоокеанськими країнами, але не зміг досягти консенсусу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies