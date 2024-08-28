У Польщі планують збільшити оборонні витрати до майже 5% ВВП

Польський уряд планує збільшити військові витрати до 4,7% ВВП. Це приблизно 190 мільярдів злотих (49,3 млрд доларів).

Про це пише RMF24.

Лідери правлячої коаліції погодилися підготувати проект бюджету, який передбачає збільшення витрат на оборону наступного року щонайменше до 4,7 відсотка. Це питання мають розглянути на позачерговій Раді міністрів.

Як зазначає видання, цього року Польща витратила на озброєння 4,1% ВВП, хоча донедавна, як і більшість країн регіону, "ледве могли" витрачати на армію 2% ВВП.

Якщо в наступному році видатки на оборону зростуть майже до 5 відсотків, то ПОльща стане лідеркою у цій сфері серед держав-членів НАТО. Зараз лише п'ять із них витрачають на оборону більше 3% ВВП. Це Польща, Естонія, США, Латвія та Греція.

Однак такі витрати означають дірку в державній казні. Щоб її "закрити", пропонують відмовитися від кредитних канікул. Також розглядається питання субсидій на оплату електроенергії. Зокрема, міністр фінансів Польщі пропонує відмовитися від субсидій. Раніше він заблокував ідею радикального зниження внесків на медичне страхування.