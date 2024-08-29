Одна людина зникла, майже 40 отримали поранення.

На південно-західне узбережжя Японії зійшов тайфун Шаньшань, принісши зливи і поривчастий вітер, пише DW.

Вітер виламував стіни, вибивав вікна та зривав черепицю з дахів будинків.

Влада оголосила найвищий рівень тривоги, евакуювавши низку людей і попередивши про шторми, повені та зсуви.

Одна людина зникла безвісти, 39 людей отримали поранення в префектурах Кагосіма і Міядзакі, повідомляє громадський мовник NHK.

Метеорологічне бюро країни заявило, що "ризик катастрофи через сильний дощ може швидко зрости в західній Японії з наближенням п'ятниці".

Зливи прийшли в Японію у вівторок, літня пара та їхній 30-річний син загинули внаслідок зсуву ґрунту в місті Гамагорі в центральній префектурі Айті.

Автовиробник Toyota призупинив виробництво на всіх своїх 14 заводах у країні, а Nissan і Honda ‒ на острові Кюсю.Japan Airlines скасувала майде 300 внутрішніх рейсів.

У Міядзакі пошкоджено понад 100 будівель, у Кюсю знеструмлено понад 200 тисяч будинків.

Раніше у серпні тайфун “Ампіл” зійшов на Японію, спричинивши відключення електроенергії та вплинувши на роботу сотень авіарейсів і поїздів.