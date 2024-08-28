У Чехії засновника фонду звинувачують у розкраданні коштів, призначених для біженців з України

Обвинуваченому може загрожувати від п’яти до 10 років позбавлення волі.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо засновника фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через ймовірне розкрадання субсидій, які призначалися на програми інтеграції українських біженців.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на чеське телебачення.

За даними журналістів, минулоріч фонд Help Ukraine отримав дотацію від Міністерства освіти Чехії у розмірі 20 мільйонів чеських крон на діяльність громадського центру "Розтили". Заклад відкрили у квітні 2022 року для інтеграції українських дітей-біженців і їхніх батьків.

Перераховані кошти призначалися, серед іншого, для вивчення чеської мови. Умовами отримання дотації було те, що діти відвідуватимуть заняття безкоштовно. Натомість фонд брав кошти з українських біженців, але не платив зарплату співробітникам центру.

У поліції журналістам повідомили, що після того, як фонд отримав першу частину коштів від держави, Володимир Гергель перерахував близько 2 мільйонів чеських крон на рахунок своєї мами. Згодом з рахунку організації зняли ще 6 мільйонів готівкою, одночасно 8 мільйонів були перераховані за купівлю квартири в празькому районі Браник.

"В цьому випадку прокурор висунув обвинувачення одній фізичній особі за дії, які були кваліфіковані як шахрайство з субсидіями", – зазначив речник міської прокуратури Праги Алеш Цимбала.

За такі дії обвинуваченому може загрожувати від п’яти до 10 років позбавлення волі. В подальшому цю справу розглядатиме суд.