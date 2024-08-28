У Чехії засновника фонду звинувачують у розкраданні коштів, призначених для біженців з України

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо засновника фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через ймовірне розкрадання субсидій, які призначалися на програми інтеграції українських біженців.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на чеське телебачення.
За даними журналістів, минулоріч фонд Help Ukraine отримав дотацію від Міністерства освіти Чехії у розмірі 20 мільйонів чеських крон на діяльність громадського центру "Розтили". Заклад відкрили у квітні 2022 року для інтеграції українських дітей-біженців і їхніх батьків.
Перераховані кошти призначалися, серед іншого, для вивчення чеської мови. Умовами отримання дотації було те, що діти відвідуватимуть заняття безкоштовно. Натомість фонд брав кошти з українських біженців, але не платив зарплату співробітникам центру.
У поліції журналістам повідомили, що після того, як фонд отримав першу частину коштів від держави, Володимир Гергель перерахував близько 2 мільйонів чеських крон на рахунок своєї мами. Згодом з рахунку організації зняли ще 6 мільйонів готівкою, одночасно 8 мільйонів були перераховані за купівлю квартири в празькому районі Браник.
"В цьому випадку прокурор висунув обвинувачення одній фізичній особі за дії, які були кваліфіковані як шахрайство з субсидіями", – зазначив речник міської прокуратури Праги Алеш Цимбала.
За такі дії обвинуваченому може загрожувати від п’яти до 10 років позбавлення волі. В подальшому цю справу розглядатиме суд.