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У Північній Кореї провели випробування РСЗВ з новою системою наведення

Реактивна система має покращену маневреність і здатність до зосередженого вогню.

У Північній Кореї провели випробування РСЗВ з новою системою наведення

У КНДР відбулося випробування реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) калібру 240 мм з новою системою наведення, за яким спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Нова система має низку переваг проти своїх попередників.

“Технічно оновлена маневреність і здатність до зосередженого вогню показала перевагу за всіма показниками, включно зі застосованою системою управління, керованістю і руйнівною силою”, ‒ зазначає видання.

Кім доручив прискорити виробництво нових артилерійських снарядів та оснастити ними армійські підрозділи.

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Раніше Кім Чен Ин заявив, що потрібно прискорити розробку і виробництво нових ударних безпілотників, активніше застосовуючи технології штучного інтелекту.

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