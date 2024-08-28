Реактивна система має покращену маневреність і здатність до зосередженого вогню.

У КНДР відбулося випробування реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) калібру 240 мм з новою системою наведення, за яким спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Нова система має низку переваг проти своїх попередників.

“Технічно оновлена маневреність і здатність до зосередженого вогню показала перевагу за всіма показниками, включно зі застосованою системою управління, керованістю і руйнівною силою”, ‒ зазначає видання.

Кім доручив прискорити виробництво нових артилерійських снарядів та оснастити ними армійські підрозділи.

Раніше Кім Чен Ин заявив, що потрібно прискорити розробку і виробництво нових ударних безпілотників, активніше застосовуючи технології штучного інтелекту.