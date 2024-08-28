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Ізраїль розпочав антитерористичну операцію на півночі Західного берега. Відомо про 10 загиблих палестинців

Ізраїльські війська працюють над ліквідацією терористичної мережі, яку підтримує Іран.

Ізраїль розпочав антитерористичну операцію на півночі Західного берега. Відомо про 10 загиблих палестинців
Фото: EPA/UPG

Ізраїль розпочав широкомасштабну антитерористичну операцію на півночі Західного берега, яка триватиме кілька днів.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Ісраель Кац, а також писало The Time of Israel з посиланням на джерела в армії.

Операція переважно зосереджена на районі Тулькарем, але війська також проводять дії в Дженіні та таборі Фар'а поблизу Тубаса.

Повідомляється, що унаслідок сутичок і ударів безпілотників ЦАХАЛу загинуло щонайменше 10 палестинців.

За словами військових, під час операції також затримали кількох палестинців, яких розшукували.

Кац каже, що ізраїльські війська працюють над ліквідацією терористичної мережі, яку підтримує Іран і яку розбудовують на Західному березі.

“Іран працює над створенням терористичного фронту проти Ізраїлю на Західному березі, згідно з моделлю, яку він використовував у Лівані та Газі, фінансуючи та озброюючи терористів, здійснюючи контрабанду сучасної зброї з Йорданії”, ‒ написав він на соцплатформі X.

Міністр додав, що потрібно розглянути можливість тимчасової евакуації із Західного берега.

“Ми повинні боротися з цією терористичною загрозою так само, як ми маємо справу з терористичною інфраструктурою в Газі, включно з тимчасовою евакуацією палестинських мирних жителів. Це війна у всіх сенсах”, ‒ додав Гац.

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